Всем пленным украинским морякам в России назначили психиатрическую экспертизу

Следователи назначили психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам в России.

Адвокат Николай Полозов написал у себя на Facebook-странице, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России.

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Полозов отметил, что проводить такую ​​экспертизу в отношении военнопленных украинских моряков – незаконно.

Она (экспертиза – ред. 24 канал) нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года и является отношением, унижающим достоинство и честь военнопленных,

– написал Полозов.

Накануне трех украинских военнопленных: Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного хотели отправить на психиатрическую экспертизу.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Все моряки заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.