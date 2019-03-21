Усім полоненим українським морякам у Росії призначили психіатричні експертизи

Слідчі призначили психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам у Росії.

Адвокат Микола Полозов написав у себе на Facebook-сторінці, що проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФДБЗ "Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології ім. В. П. Сербського" МОЗ Росії.

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Полозов зазначив, що проводити таку експертизу щодо військовополонених українських моряків – незаконно.

Вона (експертиза – ред. 24 канал) порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року, та є ставленням, що принижує гідність і честь військовополонених,

– написав Полозов.

Напередодні трьох українських військовополонених: Сергія Цибізова, Романа Мокряка і Юрія Без’язичного хотіли відправити на психіатричну експертизу.

Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.