Україна ввела санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.

Санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ, повідомляє прес-служба РНБО.

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Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада. Крім того, продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

За поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність. Також за ініціативою СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції?

На сайті Адміністрації президента України опублікований список юридичних та фізичних осіб, щодо яких введені нові санкції.

Під санкції потрапили музеї окупованого Криму (музей оборони Севастополя, історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", музей-заповідник "Судацька фортеця, Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник, Бахчисарайський історико-культурний і археологічний музей-заповідник.

Крім того, обмеження поширюються на видавництва ("Ексмо", "Віче", "Видавництво Центрполіграф" та інші), федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", ПАТ "Ялтинська кіностудія".

Санкції запроваджені щодо ТОВ "Яндекс", Акціонерного товариства "СБЕРБАНК", Російської літакобудівної корпорації МіГ, Ярославського суднобудівного заводу та інших.

Серед юридичних осіб, під санкції потрапили, зокрема:

Голова "Роснефти" Ігор Сєчін; Екс-співвласники Промсвязьбанка Олексій і Дмитро Ананьєва; Голова "Ростех" Сергій Чемезов; Спікер Держдуми В'ячеслав Володін; Віце-прем'єр Дмитро Козак; Уповноважений представник "ЛНР" на переговорах в Мінську Владислав Дейнего; Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Кожин; Помічник президента Росії Андрій Фурсенко; Начальник "прикордонного управління ФСБ по Криму" Сергій Станкевич.

Санкції запроваджені на три роки.

Нещодавно Вашингтон дав Росії відповідь за захоплення кораблів поблизу Керченської протоки та нинішню агресію в Україні – міністерство фінансів країни запровадило санкції проти шести громадян Росії та вісьмох компаній. Канада також приєдналась до нових санкції від США та ЄС.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.