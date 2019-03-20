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      Украина ввела санкции против России

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      Порошенко ввел санкции против России
      Порошенко ввел санкции против России / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России.

      Санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ, сообщает пресс-служба СНБО.

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      Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

      • были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
      • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков;
      • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова;
      • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
      • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
      • незаконно получили и используют музейное собрание, что принадлежит Украине.

      СНБО Украины также ввела ограничительные мероприятия для отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Кроме того, продлены санкции для 4 банков с капиталом государства-агрессора.

      По представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия для 8 юридических лиц, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность. Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационных данных одногог физического и двух юридических лиц.

      Недавно Вашингтон дал России ответ за захват кораблей вблизи Керченского пролива и нынешнюю агрессию в Украине – министерство финансов страны ввело санкции против шести граждан России и восьми компаний. Канада также присоединилась к новым санкциям от США и ЕС.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию в отношении Азова, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Санкции Украина – Россия Новости России СНБО Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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