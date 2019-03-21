У Росії розпочалися дебати у справі політв'язня Павла Гриба: відео
У російському Ростові-на-Дону розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба.
Павло розповів, що почувається кепсько. Йому не надають належної медичної допомоги, пише "Громадське".
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Павло Гриб говорить українською мовою. Він сказав, що з часів минулого засідання ніхто нічого не зробив. Хлопець скаржиться на нудоту та болі.
Мене відвозять сюди и кажуть що я здоровий. Я прошу вас перенести засідання. Я не повинен тут сидіти і страждати з хворобами,
– додав Павло.
Гриб розповів, що сьогодні зранку його вивели в окрему кімнату та закрили. "Це робиться для того, щоб подивитись мої папери. Є для того спеціальні люди", – додав Павло. Хлопець сказав, що у нього там заяви, звернення та останнє слово.
Політв'язень також зауважив, що він вважає свою справу виключно політичною.
Я думаю, що це політика. І думаю, що коли цю справу тільки починали, ніхто не думав, що так вийде,
– наголосив Гриб.
Наразі у засіданні суду оголосили перерву. Павлу викликали швидку допомогу.
Павло Гриб на дебатах у Росії: дивіться відео
Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.
У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.
Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.