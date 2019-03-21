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      У Росії розпочалися дебати у справі політв'язня Павла Гриба: відео

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      Судові дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба розпочалися у Росії
      Судові дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба розпочалися у Росії / hromadske.ua

      У російському Ростові-на-Дону розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба.

      Павло розповів, що почувається кепсько. Йому не надають належної медичної допомоги, пише "Громадське".

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      Павло Гриб говорить українською мовою. Він сказав, що з часів минулого засідання ніхто нічого не зробив. Хлопець скаржиться на нудоту та болі.

      Мене відвозять сюди и кажуть що я здоровий. Я прошу вас перенести засідання. Я не повинен тут сидіти і страждати з хворобами,
      – додав Павло.

      Гриб розповів, що сьогодні зранку його вивели в окрему кімнату та закрили. "Це робиться для того, щоб подивитись мої папери. Є для того спеціальні люди", – додав Павло. Хлопець сказав, що у нього там заяви, звернення та останнє слово.

      Політв'язень також зауважив, що він вважає свою справу виключно політичною.

      Я думаю, що це політика. І думаю, що коли цю справу тільки починали, ніхто не думав, що так вийде,
      – наголосив Гриб.

      Наразі у засіданні суду оголосили перерву. Павлу викликали швидку допомогу.

      Павло Гриб на дебатах у Росії: дивіться відео

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

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      Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники
      Джерело: 24 Канал
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