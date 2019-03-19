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      Полоненого українського моряка Сороку прооперували в Росії

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      Військовополоненого моряка Сороку прооперували в Росії
      Військовополоненого моряка Сороку прооперували в Росії / Еспресо.TV

      Військовополоненого українського моряка Василя Сороку нарешті прооперували і Росії. Йому мали дістати осколки, які залишилися в руці після нападу російських військових в Азовському морі.

      Про це повідомив адвокат, голова Московської міської колегії адвокатів "Форт" Сергій Бадамшин у Facebook.

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      Зазначимо, що кілька місяців рука Василя Сороки майже не функціонувала. Це пов’язано з перебитими сухожиллями та нервами. А через уламки вона не відновлювалась та мала сильний набряк.

      Хто такий Василь Сорока? Український моряк, якого захопили в полон російскі військові під час конфлікту в Азовському морі. У 2015 році Василь добровільно підписав контракт і пішов захищати Україну.

      Вдома на Василя Сороку чекає дружина та маленький син, якому лише 2 роки.

      Не дивлячись на неодноразові звернення, Василю довго не надавали належну медичну допомогу, тож чоловік був вимушений терпіти сильний біль.

      Нарешті хороші новини, які всі ми чекали і домагалися спільними зусиллями. Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і всі моряки швидше повернуться додому,
      – дописав у соцмережі адвокат.

      Як українські моряки потрапили у полон Росії?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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