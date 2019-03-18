Скільки років у російських в’язницях мають просидіти жертви анексії Криму: цифра

Засуджені за політичними мотивами на анексованому півострові кримські татари і українці мають провести в ув’язненні 257 років.

Таку цифру назвав російський журналіст Антон Наумлюк. Він підсумував терміни ув’язнення усіх засуджених Росією політичних бранців, які мають відношення до Криму.

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257 років повинні будуть провести в ув'язненні кримські татари і українці, засуджені російським судом за політичними мотивами в Криму або у справах, пов'язаних із Кримом. Разом з тими, хто ще не засуджений, але перебуває під арештом, цей термін складає 312 років,

– зазначив журналіст.

Він додав, що ці цифри лише продовжують зростати. Відповідний підрахунок він зробив в контексті питання, чим обернулася анексія Криму.

Зазначимо, що 18 березня минає 5 річниця анексії Кримського півострова Росією. З цієї нагоди окупований півострів відвідує президент РФ Володимир Путін.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.