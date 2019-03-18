Фільм "Заручники Путіна" покажуть у Європарламенті

В Європарламенті покажуть фільм "Заручники Путіна" про українських політв'язнів, які перебувають у полоні Російської Федерації.

Організатори повідомили у Facebook, що показ відбудеться 19 березня.

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Організатори хочуть привернути увагу Європарламенту до безкарності російської влади, яка затримує людей, позбавляючи їх основних прав людини, для того, щоб залякати своїх опонентів.

"Багато з них перебувають у тривалому ізольованому ув'язненні, що має руйнівний вплив на їхнє психічне здоров'я. Вони не мають доступу до медичних послуг і позбавлені будь-якого спілкування зі своїми сім'ями та зовнішнім світом", – розповіли автори фільму.

Дивіться трейлер до фільму "Заручники Путіна":

Що відомо про фільм "Заручники Путіна"?Фільм створений польськими кінорежисером та журналістом Божедаров Паяком та Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні. Продюсером є Аля Шандра. У стрічці розповідається про жахливі умови утримання політв'язнів, які загрожують їхньому здоров'ю, життю та людській гідності. Фільм містить у собі історії, зокрема, про Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/p311626