18:05
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Який стан у Олега Сенцова: адвокат відвідала українського бранця в Росії

      303 Читать новость на русском
      Який стан у Олега Сенцова: адвокат відвідала українського бранця в Росії
      Який стан у Олега Сенцова: адвокат відвідала українського бранця в Росії / Фото з відкритих джерел

      Адвокат Ольга Дінзе відвідала українського політв'язня Олега Сенцова в колонії в "Лабитнангі" 1 березня. Вона розповіла, що українець почуває себе нормально.

      Ольга Дінзе розповіла, що Олег Сенцов збільшив свою вагу, пише Крим.Реалії.

      Читайте також: Сенцов написав життєствердного листа з-за грат: чому до його слів треба ставитись з обережністю

      Адвокат сказала, що український політв’язень вже добре харчується. Наразі він перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

      На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом,
      – додала Ольга.

      За її словами, Олег Сенцов приділяє час собі і творчості. Він постійно в роботі.

      Вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться,
      – розповіла Дінзе.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      35531
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      сьогодні , 18:04 Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 7998
      Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      сьогодні , 17:30 Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      Тетяна Мартинюк 106
      Україна чи Росія: Михайло Жванецький зробив свій вибір
      сьогодні , 17:00 Україна чи Росія: Михайло Жванецький зробив свій вибір
      Блог Соцмережі 4703
      Виправдані статки: як Конституційний Суд дозволив багатіти і не звітувати
      сьогодні , 16:30 Виправдані статки: як Конституційний Суд дозволив багатіти і не звітувати
      Ірина Поліщук 1068
      Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      сьогодні , 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      Оксана Вербіцька 1069
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук