Який стан у Олега Сенцова: адвокат відвідала українського бранця в Росії

Адвокат Ольга Дінзе відвідала українського політв'язня Олега Сенцова в колонії в "Лабитнангі" 1 березня. Вона розповіла, що українець почуває себе нормально.

Ольга Дінзе розповіла, що Олег Сенцов збільшив свою вагу, пише Крим.Реалії.

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Адвокат сказала, що український політв’язень вже добре харчується. Наразі він перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом,

– додала Ольга.

За її словами, Олег Сенцов приділяє час собі і творчості. Він постійно в роботі.

Вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться,

– розповіла Дінзе.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.