Какое состояние у Олега Сенцова: адвокат посетила украинского пленника в России

Адвокат Ольга Динзе посетила украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии в "Лабытнанги" 1 марта. Она рассказала, что украинец чувствует себя нормально.

Ольга Динзе рассказала, что Олег Сенцов увеличил свой вес, пишет Крым.Реалии.

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Адвокат сказала, что украинский политзаключенный уже хорошо питается. Сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

На мой взгляд, он довольно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом,

– добавила Ольга.

По ее словам, Олег Сенцов уделяет время себе и творчеству. Он постоянно в работе.

Они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется,

- рассказала Динзе.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.