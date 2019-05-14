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      РФ хочет отобрать украинское гражданство у политзаключенного Балуха

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      У Владимира Балуха хотят забрать гражданство
      У Владимира Балуха хотят забрать гражданство / Фото из открытых источников

      В незаконно осужденного Российской Федерацией Владимира Балуха пытаются забрать украинское гражданство.

      Об этом он написал из тверского штрафного изолятора правозащитницы Алене Поповой. Письмо она опубликовала на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Почему оккупанты удерживают Балуха в штрафном изоляторе: объяснение адвоката

      Балух написал, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином Российской Федерации, а все из-за его крымской регистрации.

      лист від балуха
      Новое письмо от Владимира Балуха

      Также политзаключенный пожаловался на свое здоровье. Отметил, что чувствует себя крайне плохо – его круглосуточно лихорадит.

      "Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с хмурно-суровым пейзажем неба за решеткой и непроходящим ознобом 24/7", – рассказал политзаключенный.

      Что известно о задержании Владимира Балуха?​
      Российское ФСБ задержало Владимира Балуха еще в декабре 2016 года. Якобы из-за того, что сотрудники службы нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки.

      Правозащитники утверждают, что настоящая причина ареста в том, что с 2013 года на крымском доме Балуха висел украинский флаг, а на стену он прицепил табличку, назвав улицу именем героев Небесной Сотни. В итоге украинец получил срок в 4 года и 11 месяцев в российской колонии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Заложники Украинцы в плену РФ СІЗО Владимир Балух
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