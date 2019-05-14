РФ хочет отобрать украинское гражданство у политзаключенного Балуха

В незаконно осужденного Российской Федерацией Владимира Балуха пытаются забрать украинское гражданство.

Об этом он написал из тверского штрафного изолятора правозащитницы Алене Поповой. Письмо она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Балух написал, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином Российской Федерации, а все из-за его крымской регистрации.



Новое письмо от Владимира Балуха

Также политзаключенный пожаловался на свое здоровье. Отметил, что чувствует себя крайне плохо – его круглосуточно лихорадит.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с хмурно-суровым пейзажем неба за решеткой и непроходящим ознобом 24/7", – рассказал политзаключенный.

Что известно о задержании Владимира Балуха?​

Российское ФСБ задержало Владимира Балуха еще в декабре 2016 года. Якобы из-за того, что сотрудники службы нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки.



Правозащитники утверждают, что настоящая причина ареста в том, что с 2013 года на крымском доме Балуха висел украинский флаг, а на стену он прицепил табличку, назвав улицу именем героев Небесной Сотни. В итоге украинец получил срок в 4 года и 11 месяцев в российской колонии.