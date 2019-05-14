РФ хоче відібрати українське громадянство у політв'язня Балуха

У незаконно засудженого Російською Федерацією Володимира Балуха намагаються забрати українське громадянство.

Про це він написав з тверського штрафного ізолятора правозахисниці Альоні Поповій. Лист вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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Балух написав, що до нього не пускають українського консула, бо вважають громадянином Російської Федерації, а все через його кримську реєстрацію.



Новий лист від Володимира Балуха

Також політв'язень поскаржився на свій стан здоров'я. Зазначив, що почувається вкрай погано – його цілодобово лихоманить.

"Весною, звичайно, і не пахне, ні в площині моїх "взаємин" із правосуддям РФ, ні в навколишній атмосфері вічно холодної камери ШІЗО, з похмуро-серйозним пейзажем неба за ґратами і лихоманкою, яка не проходить 24/7", – розповів політв'язень.

Що відомо про затримання Володимира Балуха? Російське ФСБ затримала Володимира Балуха ще в грудні 2016 року. Нібито через те, що співробітники служби знайшли на горищі його будинку патрони і тротилові шашки.



Правозахисники стверджують, що справжня причина арешту в тому, що з 2013 року на кримському будинку Балуха висів український прапор, а на стіну він причепив табличку, назвавши вулицю іменем героїв Небесної Сотні. Врешті українець отримав строк у 4 роки і 11 місяців у російській колонії.