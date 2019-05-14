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      РФ хоче відібрати українське громадянство у політв'язня Балуха

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      У Володимира Балуха хочуть забрати громадянство
      У Володимира Балуха хочуть забрати громадянство / Фото з відкритих джерел

      У незаконно засудженого Російською Федерацією Володимира Балуха намагаються забрати українське громадянство.

      Про це він написав з тверського штрафного ізолятора правозахисниці Альоні Поповій. Лист вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

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      Балух написав, що до нього не пускають українського консула, бо вважають громадянином Російської Федерації, а все через його кримську реєстрацію. 

      лист від балуха
      Новий лист від Володимира Балуха

      Також політв'язень поскаржився на свій стан здоров'я. Зазначив, що почувається вкрай погано – його цілодобово лихоманить.

      "Весною, звичайно, і не пахне, ні в площині моїх "взаємин" із правосуддям РФ, ні в навколишній атмосфері вічно холодної камери ШІЗО, з похмуро-серйозним пейзажем неба за ґратами і лихоманкою, яка не проходить 24/7", – розповів політв'язень.

      Що відомо про затримання Володимира Балуха? Російське ФСБ затримала Володимира Балуха ще в грудні 2016 року. Нібито через те, що співробітники служби знайшли на горищі його будинку патрони і тротилові шашки.

      Правозахисники стверджують, що справжня причина арешту в тому, що з 2013 року на кримському будинку Балуха висів український прапор, а на стіну він причепив табличку, назвавши вулицю іменем героїв Небесної Сотні. Врешті українець отримав строк у 4 роки і 11 місяців у російській колонії.

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      Теги: Новини України Володимир Балух СІЗО Українці в полоні РФ Заручники Анексія Криму Новини Криму
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