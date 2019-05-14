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      Чому окупанти утримують Балуха у штрафному ізоляторі: пояснення адвоката

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      Володимир Балух із адвокатом
      Володимир Балух із адвокатом / Фото з соцмереж

      Адміністрація російської колонії у Тверській області, де утримують українського політв’язня Володимира Балуха, систематично поміщає бранця у штрафний ізолятор.

      На це є своя причина, впевнена адвокат українця. Такі дії росіян покликані виключити умовно-дострокове звільнення Балуха. Про це захисниця бранця Кремля Ольга Дінзе розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

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      Думаю, що його будуть продовжувати там тримати принаймні до 19 травня. У характеристиці напишуть, що він злісний порушник, і умовно-дострокове звільнення йому не рекомендовано,
      – зазначила вона.

      За словами Дінзе, Балух міг претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні 2019 року.

      Окрім того, адвокат наголосила, що самопочуття українця помітно погіршилося.

      "Воно дуже погане і емоційно, і фізично", – пояснила Дінзе.

      Український політв’язень, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду.

      "В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок", – додала Дінзе.

      Що відомо про Володимира Балуха?Український політв’язень, якого ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року в його будинок у Криму. Жорстких репресій він зазнав через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Чоловік відмовився також від паспорта РФ.

      Окупаційна влада заявила, що нібито знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім щоразу збільшували цей термін.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів.

      Наприкінці лютого 2019 року російські окупанти етапували Балуха з Криму у колонію вглиб РФ. Етап тривав близько місяця. Тепер політв'язня незаконно утримують у колонії міста Торжок у Тверській області.

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      Теги: Новини України Володимир Балух Українці в полоні РФ Анексія Криму Україна – Росія
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