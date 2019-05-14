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      Почему оккупанты удерживают Балуха в штрафном изоляторе: объяснение адвоката

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      Владимир Балух с адвокатом
      Владимир Балух с адвокатом / Фото из соцсетей

      Администрация русской колонии в Тверской области, где содержат украинского политзаключенного Владимира Балуха, систематически помещает пленника в штрафной изолятор.

      На это есть своя причина, уверена адвокат украинца. Такие действия россиян призваны исключить условно-досрочное освобождение Балуха. Об этом защитница пленника Кремля Ольга Динзе рассказала в комментарии "Радио Свобода".

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      Думаю, что его будут продолжать там держать по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель, и условно-досрочное освобождение ему не рекомендуется,
      – отметила она.

      По словам Динзе, Балух мог претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.

      Кроме того, адвокат отметила, что самочувствие украинца заметно ухудшилось.

      "Оно очень плохое и эмоционально, и физически", – пояснила Динзе.

      Украинский политзаключенный по-прежнему ест только хлеб и пьет воду.

      "В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", – добавила Динзе.

      Что известно про Владимира Балуха?
      Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Он подвергся жестким репрессиям из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина отказался также от паспорта РФ.

      Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а затем каждый раз увеличивали этот срок.

      В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.

      В конце февраля 2019 года русские оккупанты этапировали Балуха из Крыма в колонию вглубь РФ. Этап длился около месяца. Теперь политзаключенного незаконно удерживают в колонии города Торжок в Тверской области.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Владимир Балух
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