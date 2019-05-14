Почему оккупанты удерживают Балуха в штрафном изоляторе: объяснение адвоката
Администрация русской колонии в Тверской области, где содержат украинского политзаключенного Владимира Балуха, систематически помещает пленника в штрафной изолятор.
На это есть своя причина, уверена адвокат украинца. Такие действия россиян призваны исключить условно-досрочное освобождение Балуха. Об этом защитница пленника Кремля Ольга Динзе рассказала в комментарии "Радио Свобода".
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Думаю, что его будут продолжать там держать по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель, и условно-досрочное освобождение ему не рекомендуется,
– отметила она.
По словам Динзе, Балух мог претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.
Кроме того, адвокат отметила, что самочувствие украинца заметно ухудшилось.
"Оно очень плохое и эмоционально, и физически", – пояснила Динзе.
Украинский политзаключенный по-прежнему ест только хлеб и пьет воду.
"В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", – добавила Динзе.
Что известно про Владимира Балуха?
Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Он подвергся жестким репрессиям из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина отказался также от паспорта РФ.
Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.
16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а затем каждый раз увеличивали этот срок.
В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.
В конце февраля 2019 года русские оккупанты этапировали Балуха из Крыма в колонию вглубь РФ. Этап длился около месяца. Теперь политзаключенного незаконно удерживают в колонии города Торжок в Тверской области.