Почему оккупанты удерживают Балуха в штрафном изоляторе: объяснение адвоката

Администрация русской колонии в Тверской области, где содержат украинского политзаключенного Владимира Балуха, систематически помещает пленника в штрафной изолятор.

На это есть своя причина, уверена адвокат украинца. Такие действия россиян призваны исключить условно-досрочное освобождение Балуха. Об этом защитница пленника Кремля Ольга Динзе рассказала в комментарии "Радио Свобода".

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Думаю, что его будут продолжать там держать по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель, и условно-досрочное освобождение ему не рекомендуется,

– отметила она.

По словам Динзе, Балух мог претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.

Кроме того, адвокат отметила, что самочувствие украинца заметно ухудшилось.

"Оно очень плохое и эмоционально, и физически", – пояснила Динзе.

Украинский политзаключенный по-прежнему ест только хлеб и пьет воду.

"В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", – добавила Динзе.

Что известно про Владимира Балуха?

Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Он подвергся жестким репрессиям из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина отказался также от паспорта РФ.



Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а затем каждый раз увеличивали этот срок.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.



В конце февраля 2019 года русские оккупанты этапировали Балуха из Крыма в колонию вглубь РФ. Этап длился около месяца. Теперь политзаключенного незаконно удерживают в колонии города Торжок в Тверской области.