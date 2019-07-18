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      До Балуха не пускають незалежних лікарів: погіршення здоров'я політв'язня

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / expres.online

      У політичного в'язня Володимира Балуха в російській колонії погіршився стан здоров'я, проте діагноз йому досі не поставили.

      Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе повідомила Кримській правозахисній групі.

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      Адвокат стверджувала, що у політичного в'язня Балуха болять нирки, а також посилилися набряки. Проте незалежного лікаря та психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію до сих пір не пускають.

      Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск спеціалістів, а саме лікаря та психолога. А також встановлюємо обставини, які пов’язані з громадянством Балуха,
      – заявила Ольга Дінзе.

      Володимир Балух
      Володимир Балух

      Також зараз неможливо доставити Володимиру Балуху усі необхідні після голодування продукти. Їх передача дуже обмежена через те, що українця перемістили до приміщення камерного типу (одиночної камери – 24 канал). Адміністрації колонії повідомила, що вони перевели Балуха через "злісне порушення встановленого порядку".

      Хто такий Володимир Балух?Це кримський фермер та громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      У кінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Балух свою провину не визнав. На знак протесту він оголошував голодування, яке тривало 205 днів. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Заручники Володимир Балух Україна – Росія
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