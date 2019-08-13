На якому етапі процес звільнення українських полонених: коментар Безсмертного

Український дипломат Роман Безсмертний заявив, що з української та російської сторін ведуться розмови про обмін полоненими. Але колишній представник України в переговорній групі в Мінську запевнив, що для цього Україна має зайняти дещо іншу позицію, аби залучити до цього питання інші країни.

Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

Актуально! Я відкрито говорив, як потрібно діяти, – Безсмертний прокоментував своє звільнення

"Зараз іде дуже складна робота правового очищення з обох сторін. Країни обмінюються цифрами і там зараз дискутується дві проблеми: робити звільнення по мірі того, як іде правове очищення, чи потім звільнити вже всіх разом", – сказав Безсмертний.

За його словами, чим довше триматиметься ця правова невизначеність, тим складнішою буде доля цих людей.

Ні прізвищ, ні цифр (щодо обміну полонених, – 24 канал) я називати не буду, тому що так домовлено. Але така робота ведеться, я сподіваюся що зусиллями усіх учасників цього процесу вона завершиться. Найпізніший термін такої правової чистки – близько 6 тижнів, тобто майже два місяці,

– прокоментував дипломат.

Безсмертний наголосив, що варто бути дуже обережними з цифрами, бо тільки тих, про кого відомо, вже багато: 120 людей захоплено в Криму, 69 – в Луганську та Донецьку, 24 моряки, але це ми знаємо лише якусь частину.



Українські моряки у полоні РФ / Інфографіка 24 каналу

"Адже невідомо про тих, кого викрали не тільки в Росії, а й в Білорусі. А по-друге, щодо безвісти зниклих, то ми з часом можемо дізнаватися, що вони перебувають в Росії", – додав він.

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Яку позицію має зайняти Україна? Безсмертний зазначив, що якби Україна зайняла позицію, що це війна і є військовополонені, і сама відносилися до них так, та ще й вимагали б такої позиції з іншої сторони, то ця процедура дозволяла б задіяти міжнародні інстанції.

"А так, у нас моряки йдуть по рішенню Міжнародного трибуналу, є засуджені в Росії, є засуджені в Криму тощо. А це свідчить про дуже серйозні прогалини в роботі, які стосуються статусу цих осіб", – додав дипломат.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак, Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.