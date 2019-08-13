Я відкрито говорив, як потрібно діяти, – Безсмертний прокоментував своє звільнення

Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з переговорної групи в Мінську. Сам Безсмертний відповів, що все через його публічну позицію, адже він вважає, що Україна після загибелі військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в нормандському форматі.

Про це Роман Безсмертний заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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Також повпливала його позиція щодо тактики дій на лінії розмежування чи в переговорній групі в Мінську. "Останні місяці я відкрито і чесно говорив, як потрібно діяти", – сказав Безсмертний.

Адже я розумію, що може бути далі, тому коректно висловлювався. Починаючи від того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, його потрібно робити. Не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, до того ж різко та послідовно, – заявив він.

І наголосив, що не може зрозуміти позицію, коли сильна Україна показує свою боязнь щодо неорганізованої Росії, та те, чому не відповідають на фронті, коли йде обстріл.

"Очевидно, що така позиція не "до двору". Тим паче, це право президента. Єдине, зараз шкода, що я витратив 2 місяці і за цей час підготував указ, який мав внормувати роботу делегації. Також підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні", – додав Безсмертний.

Що відомо про Романа Безсмертного?

Роман Безсмертний – український політик та дипломат. Працював народним депутатом України 2-5 скликань, віце-прем'єром в урядах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова та послом України у Республіці Білорусі.

У липні 2019 року Володимир Зеленський призначенням Безсмертного до ТКГ, фактично, повернув його у переговорний процес, з якого той вийшов у 2016 році. У ТКГ виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму, а покинув її через протиріччя із президентом Порошенком.

До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

Що таке Тристороння контактна група? Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України. Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.