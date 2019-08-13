18:14
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Безсмертний дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

      961 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / antikor.com.ua

      Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Дипломат дізнався про своє звільнення не від президента, а зі ЗМІ.

      Дружина Романа Безсмертного Тетяна Мокріді на Facebook більше нічого не прокоментувала.

      Читайте також: Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ

      Тетяна закликала вмикати сьогодні о 18:00 24 канал.

      Важливо! Роман Безсмертний буде сьогодні в ефірі 24 каналу о 18:00. Онлайн-трансляція – тут.

      Сам Безсмертний на Facebook написав, що скаже, що він про це думає в прямому ефірі 24 каналу.

      Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську,
      – додав він.

      Роман Безсмертний представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, але Зеленський його звільнив.

      До слова, за час останньої участі Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

      Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      blog_ava
      Медовий Спас або Маковія: історія свята та прикмети
      сьогодні
      22180
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ЗМІ Призначення Зеленського Мінські домовленості Володимир Зеленський Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      сьогодні , 17:45 Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      Інна Жолобович 266
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сьогодні , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 162
      Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      сьогодні , 16:24 Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      3053
      Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      сьогодні , 16:01 Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      439
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сьогодні , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2447
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук