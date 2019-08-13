Безсмертний дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Дипломат дізнався про своє звільнення не від президента, а зі ЗМІ.

Дружина Романа Безсмертного Тетяна Мокріді на Facebook більше нічого не прокоментувала.

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Тетяна закликала вмикати сьогодні о 18:00 24 канал.

Важливо! Роман Безсмертний буде сьогодні в ефірі 24 каналу о 18:00. Онлайн-трансляція – тут.

Сам Безсмертний на Facebook написав, що скаже, що він про це думає в прямому ефірі 24 каналу.

Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську,

– додав він.

Роман Безсмертний представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, але Зеленський його звільнив.

До слова, за час останньої участі Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.