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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський звільнив Безсмертного з переговорної групи у Мінську

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      Роман Безсмертний звільнений з ТКГ в Мінську – указ Зеленського
      Президент Зеленський підписав указ про звільнення Безсмертного / zaxid.net

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного. Раніше він представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

      Своїм новим указом президент, фактично, вніс зміни до указу про призначення Безсмертного від 19 червня 2019 року, зазначається на сайті Президента України.

      Цікаво! Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про дипломата

      Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

      Що відомо про Роман Безсмертного?

      Роман Безсмертний – український політик та дипломат. Працював народним депутатом України 2-5 скликань, віце-прем'єром в урядах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова, та послом України у Республіці Білорусі.

      У липні 2019 року Володимир Зеленський призначенням Безсмертного до ТКГ, фактично, повернув його у переговорний процес, з якого той вийшов у 2016 році. У ТКГ виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму, а покинув її через протиріччя із президентом Порошенком.

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      Теги: Мінські домовленості Призначення Зеленського Володимир Зеленський Новини України Роман Безсмертний Новини політики
      Джерело: 24 канал
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