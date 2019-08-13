Зеленський звільнив Безсмертного з переговорної групи у Мінську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного. Раніше він представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Своїм новим указом президент, фактично, вніс зміни до указу про призначення Безсмертного від 19 червня 2019 року, зазначається на сайті Президента України.

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Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

Що відомо про Роман Безсмертного?

Роман Безсмертний – український політик та дипломат. Працював народним депутатом України 2-5 скликань, віце-прем'єром в урядах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова, та послом України у Республіці Білорусі.

У липні 2019 року Володимир Зеленський призначенням Безсмертного до ТКГ, фактично, повернув його у переговорний процес, з якого той вийшов у 2016 році. У ТКГ виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму, а покинув її через протиріччя із президентом Порошенком.