Росія змінила сценарій, – Безмертний про головну небезпеку блокади Донбасу

Зняття економічної блокади з окупованого Донбасу – вигідне для Росії Таким чином країна-агресор отримає можливість запустити механізм банкрутства України.

Про цей сценарій Україну попереджали – особливо грузини і молдавани, про це заявив політик і дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний, пише "Обозреватель".

Важливе: Кучма озвучив умову, за якої можливе скасування блокади окупованого Донбасу

Він зазначив, що Росія робить так тоді, коли їй не вдається продовжувати гарячий конфлікт.

Коли ситуація начебто стабілізується, вона переходить до механізму економічного банкрутства,

– розповів Безсмертний.

За його словами, головну роль у цьому сценарії відіграватиме створення "сірої зони", а з ним і контрабанда приховування податків, крадіжки майна та юридичних підприємств, махінаціям із соціальними програмами тощо. Безсмертний наголосив, що блокада і стала реакцією на контрабанду.

Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він вже був її учасником з 2015 по 2016 рік. Тоді покинув групу через протиріччя із президентом Порошенком. У жовтні 2017 року спалахнув скандал – Безсмертного звинуватили у пропозиціях сісти за стіл переговорів з окупантами у Мар’їнці. Більше про нього – тут.

"Сьогодні рівень контрабанди в цій зоні виріс. Нещодавно мінський процес зафіксував, що більше 90% фінансових операцій, які проводяться в зоні окупації – це "сірі" операції", – додав він.

Як приклад Безсмертний навів зафіксовані у 2019 році поставки вугілля в Угорщину, Румунію, Польщу та Туреччину. Він зазначив, що «це вже стало предметом обговорення на світовому рівні».

Окупована територія використовується як територія контрабанди зброї, наркотиків, підакцизних товарів і такого іншого,

– наголосив дипломат.

Безсмертний також звернув увагу на те, що Росія щорічно вкладає в окуповані райони Донбасу 7 мільярдів доларів – фінансування вбивств і тероризму.

"У багатьох судових рішеннях, які ухвалювалися європейськими судами, Росії пред'явлені претензії як державі, що фінансує тероризм", – нагадав Безсмертний.

Так, зняття блокади з Донбасу допоможе Росії "розмити" власну відповідальність і запустити механізм банкрутства України.

Це варто знати: Кучма озвучив умову, за якої можливе скасування блокади окупованого Донбасу

15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення про припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Цей крок пояснили також насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків. Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять стрілянину, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

Чому говорять про можливе знання блокади з Донбасу?

Після зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив, що "ніякої економічної блокади Донбасу немає". Він пояснив, що існує "тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення".



Тому, він запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.