19:26
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский уволил Бессмертного из переговорной группы в Минске

      1675 Читати новину українською
      Роман Бессмертный уволен из ТКГ в Минске – указ Зеленского
      Президент Зеленский подписал указ об увольнении Бессмертного / zaxid.net

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного. Ранее он представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

      Своим новым указом президент фактически внес изменения в указ о назначении Бессмертного за 19 июня 2019 года, отмечается на сайте Президента Украины.

      Интересно! Кто такой Роман Бессмертный: что известно о дипломате

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченное группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

      Кстати, за время участия Роман Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодно России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

      Что известно о Романе Бессмертном?

      Роман Бессмертный – украинский политик и дипломат. Работал народным депутатом Украины 2-5 созывов, вице-премьером в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, и послом Украины в Республике Беларусь.

      В июле 2019 года Владимир Зеленский назначением Бессмертного в ТКГ, фактически, вернул его в переговорный процесс, из которого тот вышел в 2016 году. В ТКГ выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, а покинул ее из-за противоречий с президентом Порошенко.

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео
      сегодня
      15734
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Бессмертный Владимир Зеленский Минские договоренности Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      сегодня , 17:45 Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      Інна Жолобович 215
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сегодня , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 264
      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      сегодня , 16:32 Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      1029
      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      сегодня , 16:04 Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      119
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сегодня , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2781
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук