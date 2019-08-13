Зеленский уволил Бессмертного из переговорной группы в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного. Ранее он представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Своим новым указом президент фактически внес изменения в указ о назначении Бессмертного за 19 июня 2019 года, отмечается на сайте Президента Украины.

Интересно! Кто такой Роман Бессмертный: что известно о дипломате

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченное группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

Кстати, за время участия Роман Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодно России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

Что известно о Романе Бессмертном?

Роман Бессмертный – украинский политик и дипломат. Работал народным депутатом Украины 2-5 созывов, вице-премьером в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, и послом Украины в Республике Беларусь.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначением Бессмертного в ТКГ, фактически, вернул его в переговорный процесс, из которого тот вышел в 2016 году. В ТКГ выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, а покинул ее из-за противоречий с президентом Порошенко.