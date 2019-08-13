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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ

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      Роман Бессмертный - биография экс-представителя Украины в ТКГ
      Роман Бессмертный: биография дипломата / 24 канал

      Роман Бессмертный пробыл на посту переговорщика в Минске недолго – почти 2 месяца. При президентстве Порошенко он тоже был в составе ТКГ, но дольше – целый год. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией Романа Бессмертного.

      Биография Романа Бессмертного

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      Роман Бессмертный родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Макаровского района на Киевщине.

      Высшее образование Бессмертный получил в Киевском педагогическом институте имени Драгоманова, по специальности он – учитель истории. Окончил обучение в 1990 году. Обучение прерывал, поскольку с 1983 по 1985 служил в армии.

      В 1997 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Социально-политическое устройство украинского общества (концепция Донцова)" при Институте национальных отношений и политологии НАНУ.

      Семья и увлечения кандидата в президенты

      Первая жена Романа Бессмертного, Людмила, – учитель истории. От этого брака у него есть дочь Лилия.

      Нынешняя его жена – Татьяна Мокриди. В браке имеет дочерей-близняшек Елизавету и Анастасию.


      Бессмертный с семьей

      Увлекается Бессмертный футболом и классической музыкой, коллекционирует виниловые пластинки.

      Карьера

      Сначала Роман Бессмертный работал по специальности – учителем истории в Бородянской средней школе №2. Там самостоятельно создал краеведческую экспозицию.

      Сейчас Бессмертный является преподавателем и почетным профессором Киевского национального университета культуры и искусств.

      Политическая карьера

      С 1994 года Бессмертный – народный депутат Верховной Рады Украины. Впервые в парламент он прошел по мажоритарному округу в родном Макаровском районе. На то время политику было 28 лет, на выборы его выдвинула "Украинская республиканская партия".

      Следует отметить, что Бессмертный является одним из основных авторов Конституции Украины.

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      С 1997 Бессмертный – постоянный представитель президента Кучмы в Верховной Раде. На этом посту политик находился до апреля 2002 года.

      В 1998 году политик вновь проходит в парламент, правда, уже по спискам Народно-демократической партии". Именно во время второй каденции Бессмертного в Раде начинается его многолетняя работа с тогдашним премьер-министром, а впоследствии и президентом Виктором Ющенко и его партией "Наша Украина".

      Именно по спискам этой партии Бессмертный в третий раз проходит в парламент в 2002 году.

      На президентских выборах 2004 года Бессмертный руководил избирательным штабом Ющенко. А во время событий Оранжевой революции политик исполняет роль коменданта палаточного городка на Майдане.


      Роман Бессмертный во время Оранжевой революции

      Министерское кресло политик получил в 2005 году. Так, в правительствах Тимошенко и Еханурова он занимал должность вице-премьер-министра по вопросам административно-территориальной реформы.

      В апреле 2007 года Ющенко назначил Бессмертного заместителем главы Секретариата Президента Украины. Эту должность он занимал до мая 2009 года. Впоследствии снова вернулся к партийной работе: работал руководителем исполкома "Нашей Украины".

      Во время президентства Януковича Бессмертного назначили послом Украины в Беларуси. Эту должность он занимал всего год. Во время событий, которые происходили до и после президентских выборов в стране в 2010 году он был солидарен с европейским дипломатическим корпусом, который не признавал победу Александра Лукашенко. Так, Бессмертный в качестве посла пропустил его инаугурацию.

      В 2015 году по приглашению Петра Порошенко Бессмертный присоединяется к Минской группе по Донбассу. Во время переговорного процесса он настаивал на необходимости прекращения огня и освобождения заложников. Кроме того, выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма. Всего через год из-за противоречий с президентом Порошенко Бессмертный покидает контактную группу.

      В 2018 году после некоторого затишья и, вероятно, анонсируя собственное выдвижение кандидатом в президенты, Бессмертный в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что "устал подносить патроны тем, кто не умеет стрелять".

      В 2019 году баллотировался на президентских выборах. В своей предвыборной программе политик предлагал Украине перейти к диалогу с Россией и жителями оккупированных территорий ради освобождения военнопленных и постепенной реинтеграции оккупированных территорий.

      Скандалы, связанные с Бессмертным

      Политика часто обвиняли в том, что он работал на Кучму. Даже во время "кассетного скандала", связанного с исчезновением Георгия Гонгадзе, политик бурно поддерживал второго Президента Украины.

      Несмотря на обретение славы "серого кардинала", в частности, во время работы в "Нашей Украине" к Бессмертному прикрепилось клеймо неудачника. Так, в 2006 году, когда Бессмертный был руководителем предвыборной кампании "Нашей Украины", партия смогла получить на парламентских выборах всего 3 место. Таким образом в парламент Бессмертный провел всего 80 депутатов (общее количество мест составило – 450). Тогда в неудаче обвинили именно Бессмертного.


      Роман Бессмертный снискал славу "серого кардинала"

      Плохие отношения у политика с другим кандидатом в президенты – Юлией Тимошенко.

      Именно Бессмертного Тимошенко обвиняла в причастности к своей отставке с позиции премьер-министра в 2015 году.

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      Сам политик неоднократно заявлял, что Тимошенко не подходит на роль премьера.

      Еще один громкий скандал с Бессмертным разгорелся в октябре 2017 года. В эфире одного из ток-шоу инициативы Бессмертного в рамках контактной группы по Донбассу резко раскритиковали.

      Так, политика обвинили в том, что он предлагал сесть за один стол переговоров с представителями оккупационных администраций в Марьинке.

      В ответ Бессмертный заявил, что лишь 46 тысячам из 2,8 миллионов человек на Донбассе можно предъявить прямую вину в том, что они воюют против Украины.

      Доходы политика

      Декларация Романа Бессмертного – довольно скромная. Так, в 2017 году политик задекларировал три земельных участка в Киевской области общей площадью в 22 500 квадратных метров, жилой дом на 100 квадратных метров и квартиру в Киеве площадью 1 200 квадратных метров.

      Также Бессмертный указал 269 162 гривны зарплаты, 130 965 – зарплаты полученной по совместительству и 17 050 гривен страховой выплаты, полученной его женой.

      Кандидат в президенты хранит на счете в "Государственном экспортно-импортном банке Украины" 73 895 гривен, в "Приватбанке" – 75 110 гривен. Наличными Бессмертный держит 7 тысяч долларов и 115 тысяч гривен.

      Также политик задекларировал коллекцию старинных книг и часы Chopard, которые принадлежат его жене.

      Имеет машину Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска.


      Роман Бессмертный

      Участие в минских переговорах в каденцию Зеленского

      В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил Бессмертного в ТКГ. Так он фактически вернул его в переговорный процесс, из которого тот вышел в 2016 году.

      За короткий период на этой должности Бессмертный успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции команды Владимира Зеленского. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Роман Бессмертный Владимир Зеленский Минские договоренности Война на Донбассе Статьи Минск
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