Крайне тревожно, – Бессмертный о серьезных последствиях гибели военных на Донбассе

Обстрелы пророссийскими боевиками Павлополя несмотря на режим тишины и гибель четырех украинских военных могут перерасти в сложное обострение на Донбассе.

В этой ситуации есть несколько "крайне тревожных" сигналов, об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала UATV Russian.

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Обстрел произошел 6 августа в светлое время суток – доказательства можно будет получить с камер ОБСЕ, если они не уничтожены. Кроме того, опасения вызывает то, что обстреляли именно Павлополь.

Это почти южная точка (возле Мариуполя – 24 канал), которая всегда была напряженной. Есть этому объяснение и понимание, почему там опасный регион

– объяснил Бессмертный.

В то же время он отметил, что на дальнейшее развитие ситуации смотрит "с огромной тревогой". Представители незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе не в состоянии контролировать действия своих прихвостней.

"Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", – сказал представитель Украины в ТКГ.

Бессмертный также добавил, что "во время встречи с людьми, которые принимают решения", рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской. По его словам, никто не может гарантировать безопасность тем, кто этим занимается.

Кто отреагировал на гибель украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуждает действия пророссийских боевиков, из-за которых погибли украинские военные. Он крайне разочарован нарушением боевиками перемирия.

О каком перемирии договорились в Минске? Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске.



"Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Впрочем, от начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции.