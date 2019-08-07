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      Крайне тревожно, – Бессмертный о серьезных последствиях гибели военных на Донбассе

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      Бессмертный озвучил последствия гибели военных на Донбассе
      Бессмертный озвучил последствия гибели военных на Донбассе / 24 канал

      Обстрелы пророссийскими боевиками Павлополя несмотря на режим тишины и гибель четырех украинских военных могут перерасти в сложное обострение на Донбассе.

      В этой ситуации есть несколько "крайне тревожных" сигналов, об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала UATV Russian.

      Читайте также: Волкер отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе

      Обстрел произошел 6 августа в светлое время суток – доказательства можно будет получить с камер ОБСЕ, если они не уничтожены. Кроме того, опасения вызывает то, что обстреляли именно Павлополь.

      Это почти южная точка (возле Мариуполя – 24 канал), которая всегда была напряженной. Есть этому объяснение и понимание, почему там опасный регион
      – объяснил Бессмертный.

      В то же время он отметил, что на дальнейшее развитие ситуации смотрит "с огромной тревогой". Представители незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе не в состоянии контролировать действия своих прихвостней.

      "Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", – сказал представитель Украины в ТКГ.

      Бессмертный также добавил, что "во время встречи с людьми, которые принимают решения", рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской. По его словам, никто не может гарантировать безопасность тем, кто этим занимается.

      Кто отреагировал на гибель украинских военных

      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

      • Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

      • Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуждает действия пророссийских боевиков, из-за которых погибли украинские военные. Он крайне разочарован нарушением боевиками перемирия.

      О каком перемирии договорились в Минске? Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске.

      "Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Впрочем, от начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Война на Донбассе Минск Операция Объединенных сил Роман Бессмертный
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