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      Вкрай тривожно, – Безсмертний про серйозні наслідки загибелі військових на Донбасі

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      Безсмертний озвучив наслідки загибелі військових на Донбасі
      Безсмертний озвучив наслідки загибелі військових на Донбасі / 24 канал

      Обстріл проросійськими бойовиками Павлополя попри режим тиші і загибель чотирьох українських військових можуть перерости у складне загострення на Донбасі.

      У цій ситуації є кілька "вкрай тривожних" сигналів, про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську Роман Безсмертний в ефірі телеканалу UATV Russian.

      Читайте також: Волкер відреагував на загибель українських військових на Донбасі

      Обстріл стався 6 серпня у світлий час доби – докази можна буде отримати із камер ОБСЄ, якщо вони не знищені. Окрім того, побоювання викликає те, що обстріляли саме Павлопіль. 

      Це майже південна точка (біля Маріуполя – 24 канал), яка завжди була напруженою. Є цьому пояснення і розуміння, чому там небезпечний регіон
       – пояснив Безсмертний.  

      Водночас він наголосив, що на подальший розвиток ситуації дивиться "з величезною тривогою". Представники незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі не в змозі контролювати дії своїх посіпак. 

      "Систематичні порушення безстрокового перемир'я, які призвели до загибелі українських військовослужбовців, ставлять під сумнів перспективність подальшого підтримання так званого "безстрокового припинення вогню", – сказав пресдтавник України в ТКГ. 

      Безсмертний також додав, що "під час зустрічі з людьми, які приймають рішення", рекомендував їм призупинити процес розмінування в Станиці Луганській. За його словами, ніхто не може гарантувати безпеку тим, хто цим займається.

      Хто відреагував на загибель українських військових

      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.
         
      • Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.
         
      • Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засуджує дії проросійських бойовиків, через які загинули українські військові. Він вкрай розчарований порушенням бойовиками перемир'я.

      Про яке перемир'я домовились у Мінську? Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.

      "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Безсмертний Мінськ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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