Вкрай тривожно, – Безсмертний про серйозні наслідки загибелі військових на Донбасі
Обстріл проросійськими бойовиками Павлополя попри режим тиші і загибель чотирьох українських військових можуть перерости у складне загострення на Донбасі.
У цій ситуації є кілька "вкрай тривожних" сигналів, про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську Роман Безсмертний в ефірі телеканалу UATV Russian.
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Обстріл стався 6 серпня у світлий час доби – докази можна буде отримати із камер ОБСЄ, якщо вони не знищені. Окрім того, побоювання викликає те, що обстріляли саме Павлопіль.
Це майже південна точка (біля Маріуполя – 24 канал), яка завжди була напруженою. Є цьому пояснення і розуміння, чому там небезпечний регіон
– пояснив Безсмертний.
Водночас він наголосив, що на подальший розвиток ситуації дивиться "з величезною тривогою". Представники незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі не в змозі контролювати дії своїх посіпак.
"Систематичні порушення безстрокового перемир'я, які призвели до загибелі українських військовослужбовців, ставлять під сумнів перспективність подальшого підтримання так званого "безстрокового припинення вогню", – сказав пресдтавник України в ТКГ.
Безсмертний також додав, що "під час зустрічі з людьми, які приймають рішення", рекомендував їм призупинити процес розмінування в Станиці Луганській. За його словами, ніхто не може гарантувати безпеку тим, хто цим займається.
Хто відреагував на загибель українських військових
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.
- Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.
- Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засуджує дії проросійських бойовиків, через які загинули українські військові. Він вкрай розчарований порушенням бойовиками перемир'я.
Про яке перемир'я домовились у Мінську? Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.
"Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.