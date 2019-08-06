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      Не залишаться без уваги, – секретар РНБО Данилюк про смертельні обстріли на Донбасі

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Getty images

      Обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. Україна обов’язково відреагує на ці факти.

      Так на смертельні обстріли на Донбасі відреагував секретар РНБО Олександр Данилюк. В результаті ворожого вогню, який окупанти відкрили опівночі, загинули четверо українських бійців.

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      Трагедія трапилась в районі Павлополя. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

      Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять героям!
      – написав Данилюк на своїй Facebook-сторінці.

      Важливо!  Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі РНБО Олександр Данилюк Жертви
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