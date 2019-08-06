Не залишаться без уваги, – секретар РНБО Данилюк про смертельні обстріли на Донбасі

Обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. Україна обов’язково відреагує на ці факти.

Так на смертельні обстріли на Донбасі відреагував секретар РНБО Олександр Данилюк. В результаті ворожого вогню, який окупанти відкрили опівночі, загинули четверо українських бійців.

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Трагедія трапилась в районі Павлополя. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять героям!

– написав Данилюк на своїй Facebook-сторінці.

Важливо! Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Карта окупованих територій: інфографіка 24 каналу