Не останутся без внимания, – секретарь СНБО Данилюк о смертельных обстрелах на Донбассе

Обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. Украина обязательно отреагирует на эти факты.

Так на смертельные обстрелы на Донбассе отреагировал секретарь СНБО Александр Данилюк. В результате вражеского огня, который оккупанты открыли в полночь, погибли четверо украинских бойцов.

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Трагедия случилась в районе Павлополя. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводный-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!

– написал Данилюк на своей Facebook-странице.

Важно! Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Карта оккупированных территорий: инфографика 24 канала