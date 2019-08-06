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      Не останутся без внимания, – секретарь СНБО Данилюк о смертельных обстрелах на Донбассе

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Getty images

      Обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. Украина обязательно отреагирует на эти факты.

      Так на смертельные обстрелы на Донбассе отреагировал секретарь СНБО Александр Данилюк. В результате вражеского огня, который оккупанты открыли в полночь, погибли четверо украинских бойцов.

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      Трагедия случилась в районе Павлополя. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводный-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

      Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!
      написал Данилюк на своей Facebook-странице.

      Важно! Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий: инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Война на Донбассе Александр Данилюк СНБО
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