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      Підійдуть ближче – отримають відсіч: як українські бійці не дають розслабитися бойовикам

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      Минулої доби на Донбасі був поранений один український військовий – боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої. А так зване перемир'я бойовики порушили двічі. Зокрема стріляли поблизу Водяного, що на Донеччині, та Південного під окупованою Горлівкою.

      Військовий Ігор показав наслідки так званого перемир'я. Каже, тут його особливо не відчули, адже армійців постійно турбують ворожі снайпери. Стріляють прицільно – напередодні кулі летіли прямісінько в спостережний пункт.

      Доба на фронті: Окупанти знову обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

      Поки вдень літають безпілотники спостерігачів ОБСЄ – на лінії фронту більш-менш спокійно. Та з приходом сутінків обстановка змінюється. Окрім снайперського вогню, турбують і диверсійно-розвідувальні групи. Напередодні їм ще й погода посприяла – лив дощ.

      Коли дуже погані умови, то не всі прилади нічного бачення та тепловізори можуть виявити рух. Тому це найбільш гарні умови для того, щоб ворожі ДРГ намагалися прощупувати наші позиції,
      – сказав військовий 24-тої королівської бригади ЗСУ Сергій.

      Та затія невдала – бійці королівської бригади цілодобово на сторожі. Розвідгрупи противника – під прицілом. Кажуть, якби висунулись ближче, то отримали б відсіч.

      Школа-інтернат, звідки дітей хотіли перевезти до Росії

      А поки тихо – військові показують журналістам 24 каналу розбиту вщент школу-інтернат. Місцеві сюди не доходять, будівля розташована впритул до лінії зіткнення в закритій зоні. А ще влітку 2014 року тут жили і вчилися діти. Їх поспіхом рятували з Мар'їнки, бо терористи хотіли вивезти їх до Росії.

      Розбита школа-інтернат: дивіться фото

      Дітей врятували, а спустошений заклад став мішенню для бойовиків. Школу чи не навмисно знищували, ось буквально напередодні оголошення перемир'я поцілили з РПГ.

      Армійці мріють знайти мецената, який би допоміг вивезти книги з передової. А от будівлю після численних ударів артилерії відновити вже не вдасться.

      blog_ava
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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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