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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Подойдут ближе – получат отпор: как украинские бойцы не дают расслабиться боевикам

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      За минувшие сутки на Донбассе был ранен один украинский военный – боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. А так называемое перемирие боевики нарушили дважды. В частности, стреляли вблизи Водяного Донецкой области и Южного под оккупированной Горловкой.

      Военный Игорь показал последствия так называемого перемирия. Говорит, здесь его особо не почувствовали, ведь армейцев постоянно тревожат вражеские снайперы. Стреляют прицельно – накануне пули летели прямо в наблюдательный пункт.

      Сутки на фронте: Оккупанты вновь обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

      Пока днем летают беспилотники наблюдателей ОБСЕ, на линии фронта более-менее спокойно. Но с приходом сумерек обстановка меняется. Кроме снайперского огня, беспокоят и диверсионно-разведывательные группы. Накануне им еще и погода поспособствовала – лил дождь.

      Когда очень плохие условия, то не все приборы ночного видения и тепловизоры могут обнаружить движение. Поэтому это наиболее хорошие условия для того, чтобы вражеские ДРГ пытались прощупывать наши позиции,
      – сказал военный 24-й Королевской бригады ВСУ Сергей.

      Но затея неудачная – бойцы Королевской бригады круглосуточно на страже. Разведгруппы противника под прицелом. Говорят, если бы выдвинулись ближе, то получили бы отпор.

      Школа-интернат, откуда детей хотели перевезти в Россию

      А пока тихо – военные показывают журналистам 24 канала разбитую полностью школу-интернат. Местные сюда не доходят, здание расположено вплотную к линии соприкосновения в закрытой зоне. А еще летом 2014 года здесь жили и учились дети. Их спешно спасали из Марьинки, потому что террористы хотели вывезти их в Россию.

      Разбитая школа-интернат: смотрите фото

      Детей спасли, а опустошенное заведение стало мишенью для боевиков. Школу едва ли не намеренно уничтожали, вот буквально накануне объявления перемирия попали из РПГ.

      Армейцы мечтают найти мецената, который бы помог вывезти книги с передовой. А вот здание после многочисленных ударов артиллерии восстановить уже не удастся.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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