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      Оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

      129 Читати новину українською
      Украинский боец подорвался на Донбассе
      Украинский боец подорвался на Донбассе / bykvu.com

      На Донбассе продолжается "хлебное перемирие". Несмотря на это, оккупационные войска России 5 и 6 августа вновь нарушили его и трижды открывали огонь по позициям военных Вооруженных сил Украины. Кроме того, один защитник подорвался на взрывчатке и получил ранения.

      Пророссийские боевики 5 августа дважды обстреляли бойцов ВСУ из стрелкового оружия, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

      Важно: ООН окажет миллионную помощь жителям линии разграничения на Донбассе

      В частности, подконтрольные России формирования открыли огонь по позициям украинских военных неподалеку Водяного и Южного.

      За минувшие сутки один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве,
      – добавили в штабе.

      В то же время, военные Вооруженных сил Украины придерживались установившегося режима прекращения огня и не использовали никакого оружия в ответ на обстрелы оккупантов.

      Уже с начала суток 6 августа подконтрольные России боевики обстреляли воинов ВСУ около Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

      Бойцы Объединенных сил надежно контролируют боевиков на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      Что известно о новом перемирии?​
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Боевики же значительно уменьшили количество обстрелов по украинским позициям, но несколько раз за сутки все же открывают огонь по бойцам ООС. В то же время Россия продолжает накапливать тяжелую военную технику на границе с ОРДЛО. Ее перевозят по железной дороге в Ростовскую область, поэтому вблизи с украинской границей стоят целые склады оружия.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей / инфографика 24 канала

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Пророссийские боевики
      Источник: 24 Канал
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