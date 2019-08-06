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      ООН окажет миллионную помощь жителям линии разграничения в Донбассе

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      ООН окажет помощь жителям "серой зоны" Донбасса на 1 миллион долларов
      ООН окажет помощь жителям "серой зоны" Донбасса на 1 миллион долларов / www.ukrinform.ua

      ООН планирует предоставить жителям "серой зоны" на Донбассе гуманитарную помощь на общую сумму свыше 1 миллиона долларов. В общем помощь получат жители 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения.

      Не обладая средствами к существованию, люди вынуждены покупать продукты питания в долг, не могут обратиться к врачу, а некоторые в отчаянии начинает попрошайничать, отмечается в сообщении ООН.

      Интересно: Оккупационная власть не пустила миссию ООН в аннексированный Крым: возмутительные детали

      Организация напоминает, что многие семьи на линии разграничения остались фактически без источников к существованию. В частности, крестьяне не могут обрабатывать поля, засеянные минами.

      Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) не только предоставит украинцам помощь на миллион долларов, но и научит ею грамотно распорядиться.

      Что известно о поддержке ООН украинце на Донбассе?
      В 2019 году ООН создала объединенный фонд помощи Украине. Он призывает доноров участвовать в помощи жителям Донбасса, пострадавших от войны.

      В 2018 году дейстовали фонды помощи 17 странам, которые смогли собрать почти 1 миллиард долларов. Впоследствии деньги под наблюдением координаторов ООН по гуманитарным вопросам в каждой стране распределяются между местными партнерами.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины ООН Оккупированные территории
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