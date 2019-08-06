ООН надасть допомогу мешканцям "сірої зони" Донбасу на 1 мільйон доларів

ООН планує надати мешканцям "сірої зони" на Донбасі гуманітарну допомогу на загальну суму у понад 1 мільйон доларів. Загалом допомогу отримають мешканці 52 населених пунктів вздовж лінії розмежування.

Не володіючи засобами для існування, люди змушені купувати продукти харчування у борг, не можуть звернутися до лікаря, а дехто в розпачі починає жебракувати, зазначається у повідомленні ООН.

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Організація нагадує, що багато сімей на лінії розмежування залишились фактично без джерел для існування. Зокрема, селяни не можуть обробляти поля, які засіяні мінами.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) не лише надасть українцям допомогу на мільйон доларів, а й навчить нею грамотно розпорядитися.

Що відомо про підтримку ООН українців на Донбасі?У 2019 році ООН створила об'єднаний фонд допомоги Україні. Він закликає донорів долучатися допомоги мешканцям Донбасу, які постраждали від війни.



У 2018 році діяли фонди допомоги 17 країнам, які змогли зібрати майже 1 мільярд доларів. Згодом гроші під наглядом координаторів ООН з гуманітарних питань у кожній країні розподіляються між місцевими партнерами.