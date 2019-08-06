04:42
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      ООН надасть мільйонну допомогу мешканцям лінії розмежування на Донбасі

      22 Читать новость на русском
      ООН надасть допомогу мешканцям "сірої зони" Донбасу на 1 мільйон доларів
      ООН надасть допомогу мешканцям "сірої зони" Донбасу на 1 мільйон доларів / www.ukrinform.ua

      ООН планує надати мешканцям "сірої зони" на Донбасі гуманітарну допомогу на загальну суму у понад 1 мільйон доларів. Загалом допомогу отримають мешканці 52 населених пунктів вздовж лінії розмежування.

      Не володіючи засобами для існування, люди змушені купувати продукти харчування у борг, не можуть звернутися до лікаря, а дехто в розпачі починає жебракувати, зазначається у повідомленні ООН.

      Цікаво: ​Окупаційна влада не впустила місію ООН до анексованого Криму: обурливі деталі

      Організація нагадує, що багато сімей на лінії розмежування залишились фактично без джерел для існування. Зокрема, селяни не можуть обробляти поля, які засіяні мінами.

      Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) не лише надасть українцям допомогу на мільйон доларів, а й навчить нею грамотно розпорядитися.

      Що відомо про підтримку ООН українців на Донбасі?У 2019 році ООН створила об'єднаний фонд допомоги Україні. Він закликає донорів долучатися допомоги мешканцям Донбасу, які постраждали від війни.

      У 2018 році діяли фонди допомоги 17 країнам, які змогли зібрати майже 1 мільярд доларів. Згодом гроші під наглядом координаторів ООН з гуманітарних питань у кожній країні розподіляються між місцевими партнерами.

      blog_ava
      У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
      сьогодні
      8463
      Теги: Новини України Новини політики ООН Війна на Донбасі Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      5 серпня , 23:35 Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      1777
      Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      5 серпня , 22:30 Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      1874
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      5 серпня , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      801
      Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      5 серпня , 22:09 Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      Іван Яковина 1528
      Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      5 серпня , 22:00 Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 507
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук