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      Окупаційна влада не впустила місію ООН до анексованого Криму: обурливі деталі

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      Окупаційна влада не впустила місію ООН до анексованого Криму
      Окупаційна влада не впустила місію ООН до анексованого Криму / ukranews.com

      Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні знов не потрапила на територію анексованого Росією Криму. Все через те, що окупаційна влада вкотре не пустила міжнародних спостерігачів.

      Раніше Велика Британія офіційно закликала РФ дозволити спостерігачам від міжнародних організацій в'їзд на територію тимчасово окупованого Криму, а також звільнити усіх українських політв'язнів, що утримуються Росією.

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      Однак, як ми бачимо, Росія і не думає виконувати міжнародні домовленості та резолюції Генасамблеї ООН.

      Російська Федерація й досі відмовляє Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН,
      – написали члени Моніторинговій місії ООН на своїй сторінці у Facebook.

      Однак спостерігачам таки вдалося поспілкуватися з людьми, які перетинають межу на пунктах в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чонгар". У такий спосіб вони можуть віддалено стежити за ситуацією щодо порушення прав людини на території анексованого Росією Криму.

      До слова, Британія публічно засуджує обшуки та арешт кримських татар у Сімферополі у березні 2019 року і шокована повідомленнями у ЗМІ про вибіркове затримання людей, несправедливі суди й тортури в окупованому Криму. Моніторингова місія ООН почала роботу в Україні у березні 2014 року, коли Росія розв'язала агресію проти нашої держави.

      Як Росія захопила Крим?Навесні 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз війська без розпізнавальних знаків почали окуповувати Кримський півострів. Також було створено збройне російське формування "самооборона Криму". Згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, за сфальсифікованими "результатами" якого Росія включила Крим до свого складу.\

      Більше про те, які ще війни розпочала Росія після розпаду СРСР – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Затримання кримських татар у криму: хронологія подій
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