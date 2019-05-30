Росія посилює тиск у Криму: хто під загрозою

Утиски татар окупаційною владою в анексованому Криму вийшли на новий рівень. Там вперше затримали жінок-активісток, а саме Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву. Силовики схопили їх на ринку, а адвокатів не допускали. Про новий виток окупаційного пресингу в Криму – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про затриманих кримчанок

Лутфіє Зудієва

Жінка є матір'ю чотирьох дітей та проживає у Джанкою. Останні п'ять років вона активно відстоює права членів кримськотатарської громади, яких переслідує окупаційна влада Криму. Лутфіє неодноразово брала участь в акціях підтримки під кримськими судами, де відбувалися судилища над активістами.

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"Коли кожен день живеш в такому режимі, як сьогодні живуть люди в Криму, поступово втрачаєш відчуття натиску репресій, тому що у народу і всіх активних людей виробляється імунітет, – пояснила активістка "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва.



Лутфіє Зудієва

Муміне Салієва

Активістка останні п'ять років бореться за права кримськотатарської громади. Півтора роки тому її чоловіка затримали ФСБшники у так званій справі "Хізбут ут-Тахрір", якою прикриваються окупанти, аби чинити тиск на кримськотатарську громаду.

Про яку справу йдеться?12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

"О 6:25 до нас в будинок увірвалися з обшуком слідчі в супроводі співробітників ФСБ. Повалили чоловіка на підлогу, він проїхався прямо по лінолеуму. У нього на чолі почервоніння у вигляді великого набряку", – пригадала активістка "Кримської солідарності" Муміне Салієва.



Муміне Салієва

Затримання активісток

Муміне затримали в Бахчисараї, де вона живе. Луфтіє взяли під варту у Джанкою, коли вона поверталася додому з ринку. Обох жінок відвезли до "центру протидії екстремізму" у Сімферополі. Адвокатів до них не пускали.

Відомо, що жінкам інкримінують пропаганду або публічну демонстрацію забороненої символіки. Це перший випадок в Криму, коли під пресинг окупантів потрапили жінки-активісти татарської громади.

Пізніше з'явилась інформація, що Муміне Салієву і Лутфіє Зудієву відпустили на волю.

Як РФ ставиться до кримських татар у Криму? Після анексії Криму окупаційна влада чинить постійний тиск на кримськотатарську громаду, яка виступила на боці України. Силовики неодноразово приходили з обшуками в домівки активістів. Окупанти закидають їм екстремізм і тероризм. Зараз за так званою справою "Хізбут ут-Тахрір" за ґратами перебуває понад 100 членів кримськотатарської громади.