Россия усиливает давление в Крыму: кто под угрозой

Притеснения татар оккупационными властями в аннексированном Крыму вышли на новый уровень. Там впервые задержали женщин-активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Силовики схватили их на рынке, а адвокатов не допускали. О новом витке оккупационного прессинга в Крыму – читайте в материале 24 канала.

Что известно о задержанных крымчанках

Лутфие Зудиева

Женщина является матерью четырех детей и проживает в Джанкое. Последние пять лет она активно отстаивает права членов крымскотатарской общины, которых преследует оккупационная власть Крыма. Лутфие неоднократно участвовала в акциях поддержки под крымскими судами, где происходили судилища над активистами.

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"Когда каждый день живешь в таком режиме, как сегодня живут люди в Крыму, постепенно теряешь ощущение натиска репрессий, потому что у народа и всех активных людей вырабатывается иммунитет", – пояснила активистка "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева.



Лутфие Зудиева

Мумине Салиева

Активистка последние пять лет борется за права крымско-татарской общины. Полтора года назад ее мужа задержали ФСБшники по так называемому делу "Хизбут ут-Тахрир", которым прикрываются оккупанты, чтобы оказывать давление на крымскотатарскую общину.

О каком деле идет речь? 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

"В 6:25 к нам в дом ворвались с обыском следователи в сопровождении сотрудников ФСБ. Повалили мужа на пол, он проехался прямо по линолеуму. У него на голове покраснения в виде большого отека", – вспомнила активистка "Крымской солидарности" Мумине Салиева.



Мумине Салиева

Задержание активисток

Мумине задержали в Бахчисарае, где она живет. Луфтие взяли под стражу в Джанкое, когда она возвращалась домой с рынка. Обеих женщин увезли в "центр противодействия экстремизму" в Симферополе. Адвокатов к ним не пускали.

Известно, что женщинам инкриминируют пропаганду или публичную демонстрацию запрещенной символики. Это первый случай в Крыму, когда под прессинг оккупантов попали женщины-активистки татарской общины.

Позже появилась информация, что Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву отпустили на свободу.

Как РФ относится к крымским татарам в Крыму? После аннексии Крыма оккупационная власть оказывает постоянное давление на крымскотатарскую общину, которая выступила на стороне Украины. Силовики неоднократно приходили с обысками в дома активистов. Оккупанты обвиняют их в экстремизме и терроризме. Сейчас по так называемому делу "Хизбут ут-Тахрир" за решеткой находятся более 100 членов крымскотатарской общины.