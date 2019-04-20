Жители России протестовали против арестов в Крыму: фото и видео

В Санкт-Петербурге состоялись единичные пикеты в поддержку крымских татар, которых Россия незаконно арестовывает в аннексированном Крыму.

Активистка Ольга Смирнова на своей странице в Facebook написала, что акция состоялась 18 апреля.

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В результате правоохранители задержали одну участницу и доставили в отдел полиции. Затем женщину без предъявления обвинений отпустили.



Активисты требуют освободить крымских татар



Активисты возмущены действиями России

Активисты пришли с плакатами с различными надписями о ситуации на оккупированном полуострове – "От Сталина до Путина преступления против крымских татар продолжаются", "Крымские татары преследуются за веру и инакомыслие", "Борьба с терроризмом" лишь повод для репрессий" и другими.



Акция протеста в Санкт-Петербурге



Протест в Росии

Один из участников протеста держал плакат об арестованном инвалиде Эдеме Бекирове – "Необходима срочная операция на сердце. Тюрьма убьет его!".



Активистка с плакатом об Эдеме Бекирове

Что известно о задержании крымских татар?

27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в по меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Из-за подозрений в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" суд взял под стражу всех задержанных до 15 мая.



По этой причине РФ преследует крымских татар уже не впервые. 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

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