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      Жители России протестовали против арестов в Крыму: фото и видео

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      Жители России протестовали против арестов в Крыму
      Жители России протестовали против арестов в Крыму / Фото из социальных сетей

      В Санкт-Петербурге состоялись единичные пикеты в поддержку крымских татар, которых Россия незаконно арестовывает в аннексированном Крыму.

      Активистка Ольга Смирнова на своей странице в Facebook написала, что акция состоялась 18 апреля.

      Читайте также: Задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию: родные уже собирают помощь – видео

      В результате правоохранители задержали одну участницу и доставили в отдел полиции. Затем женщину без предъявления обвинений отпустили.

      акція росія крим
      Активисты требуют освободить крымских татар

      росія протест крим
      Активисты возмущены действиями России

      Активисты пришли с плакатами с различными надписями о ситуации на оккупированном полуострове – "От Сталина до Путина преступления против крымских татар продолжаются", "Крымские татары преследуются за веру и инакомыслие", "Борьба с терроризмом" лишь повод для репрессий" и другими.

      росія протести
      Акция протеста в Санкт-Петербурге

      протест росія
      Протест в Росии

      Один из участников протеста держал плакат об арестованном инвалиде Эдеме Бекирове – "Необходима срочная операция на сердце. Тюрьма убьет его!".

      протест росія крим
      Активистка с плакатом об Эдеме Бекирове

      Что известно о задержании крымских татар?
      27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в по меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Из-за подозрений в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" суд взял под стражу всех задержанных до 15 мая.

      По этой причине РФ преследует крымских татар уже не впервые. 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

      ПРИТЕСНЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР НА ОККУПИРОВАННОМ ПОЛУОСТРОВЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      Теги: Аннексия Крыма Заложники СІЗО Протесты Новости Крыма Новости России Крымские татары
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