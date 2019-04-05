Потому что снял российский флаг: в аннексированном Крыму осудили несовершеннолетнего

В оккупированном Россией Крыму так называемый суд вынес приговор несовершеннолетнему крымскому татарину Абдураману Абдувелиеву. Парня приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за то, что он снял три российские флаги в селе Курское.

Случилось это еще в прошлом году, 21 мая 2018 года. Через два месяца в селе прошел ряд обысков в домах парней, которые в тот день были с ним и в его доме, в том числе. Все несовершеннолетние выступали в роли свидетелей, сообщает на своей Facebook-странице журналистка Александра Ефименко.

Читайте также: В оккупированном Крыму объявили приговор "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову

Абдурамана с мамой забрали на допрос, где непрозрачно намекнули: "Если он не признается, мы на сутки оставим его здесь и сделаем такое, что признается, в чем угодно". Абдувелиев признал вину частично: он утверждает, что действительно снимал флаги, но не сжигал их и не бросал в туалет, как сказано в материалах дела,

– рассказала журналистка.

В связи с приговором, который включает в себя ограничения в передвижении, непонятно, как Абдураман должен посещать школу. Дело в том, что учится он в Судакском районе, а живет в селе Курское (Белогорский район).

Абдувелиеву – 16 лет, очень хотел поступить в авиационный университет, а грамот и наград за победы в олимпиадах и различных конкурсах столько, что все они не помещались на обеденном столе,

– добавляет Ефименко.

Она также отмечает, что через несколько месяцев в доме Абдувелиевых был повторный обыск, во время которого на заброшенном чердаке российские правоохранители "нашли" две абсолютно белые новые рабочие перчатки, внутри которых обнаружили патроны и траву. В хранении подозревают отца Абдурамана, Умера Абдувелиева.