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      В оккупированном Крыму объявили приговор "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову

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      Алексей Бессарабов и Владимир Дудка
      Алексей Бессарабов и Владимир Дудка / Фото из открытых источников

      В оккупированном Севастополе суд огласил приговор политзаключенным Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которие проходят по делу так называемых "украинских диверсантов".

      Незаконно осужденных украинцев теперь ждет 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передают российские СМИ.

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      "Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в решении суда.

      Ранее Гособвинение в оккупированном Крыму просило суд арестовать Дудку и Бессарабова на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно.

      Кроме Дудки и Бессарабова в "деле украинских диверсантов" также фигурируют Евгений Панов, Андрей Захтей, Геннадий Лемешко, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов. Во всех этих случаях правозащитники зафиксировали незаконные методы ведения следствия и применения пыток для получения признаний.

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      В конце января Евгению Панову сменили место заключения – его перевезли из российской Тюмени в колонии в Омске. Мужчина приговорен к 8 годам строгого режима.

      Что известно про состояние Дудки и Бессарабова и в чем их обвиняют? 9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Всех трех подконтрольные Москве крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" и обвинили в "подготовке диверсий в Крыму".

      Штыбликов и Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки .

      18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебную сделку со следствием и признал свою вину. 16 ноября 2017 года подконтрольный РФ Севастопольский городской суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (95 тысяч гривен).

      Бессарабов и Дудка свою вину не признают.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДРУГИХ ПЛЕННИКОВ КРЕМЛЯ:​
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      Теги: Украина – Россия Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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