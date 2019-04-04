В окупованому Криму оголосили вирок "українським диверсантам" Дудці та Бессарабову

В окупованому Севастополі суд оголосив вирок політв’язням Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, що проходять за справою так званих "українських диверсантів".

На незаконно засуджених українців тепер чекає 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, передають російські ЗМІ.

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"Судова колегія постановила визнати Бессарабова Олексія Євгеновича та Дудку Володимира Михайловича винними та призначити кожному з них остаточне покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", – мовиться у рішенні суду.

Раніше Держобвинувачення в окупованому Криму просило суд заарештувати Дудку та Бессарабова на 15 років і 14 років 10 місяців відповідно.

Окрім Дудки та Бессарабова у "справі українських диверсантів" також фігурують Євген Панов, Андрій Захтей, Геннадій Лемешко, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Олексій, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов. У всіх цих випадках правозахисники зафіксували незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання зізнань.

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Наприкінці січня Євгенові Панову змінили місце ув’язнення – його перевезли з російської Тюмені до колонії у Омську. Чоловіка засуджено до 8 років суворого режиму.

Що відомо про справу Дудки та Бессарабова та у чому їх звинувачують? 9 листопада 2016 року у Севастополі окупанти затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку. Усіх трьох підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" та звинуватили у "підготовці диверсій у Криму".



Штибліков та Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки .



18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. 16 листопада 2017 року підконтрольний РФ Севастопольський міський суд засудив його до п'яти років колонії суворого режиму та до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).



Натомість Бессарабов і Дудка свою провину не визнають.