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      Бранцю Кремля Панову змінять місце ув'язнення

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      Українського політв'язня Євгена Панова вивезуть до колонії у Омську
      Українського політв'язня Євгена Панова вивезуть до колонії у Омську / Фото з посту у Facebook Ігоря Котелянця

      Стало відомо, що незаконно засудженого кримським "судом" до 8 років суворого режиму Євгена Панова вивезуть з Тюмані до колонії у Омську. Отримати інформацію про місце перебування українського політв'язня не вдавалося вже більше місяця.

      Про це написав брат незаконно ув'язненого Ігор Котелянець на своїй сторінці у Facebook.

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      Знайшли Євгена Панова в Тюмені. Женю доправили туди не менше, ніж два тижні тому. Міністерство закордонних справ України,  наші консули, отримали підтвердження від росіян, що Женю везуть в колонію Омську (кінцевий пункт етапу),
      – повідомляє брат Панова. 

      Ігор Котелянець також зазначив, що у Тюмені Євгена відвідали російський уповноважений з прав людини у Тюменській області та член тюменської суспільної наглядової комісії (ОНК).

      Член ОНК розповів, що політв'язень Панов є сильно втомленим. З побутових речей у Євгена нічого не залишилося, навіть цигарки закінчилися. Однак він перебуває у доброму гуморі та впевнений, що довгий етап в'язницями Росії його не зламав. 

      Нагадаємо, що 10 серпня 2018 року ФСБ звинуватила Україну у підготовці теракту в окупованому Криму. Одним із фігурантів справи назвали 39-річного Євгена Панова, який раніше служив у 37-му батальйоні ЗСУ. Згодом окупанти засудили його до 2 місяців ув'язнення.

      У липні 2018 року суд в Криму засудив Панова до восьми років позбавлення волі. Захист українця оскаржив вирок суду.

      У жовтні 2018 року стало відомо, що Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву.

      Євген Панов неодноразово заявляв про катування, психологічний тиск на нього, а також про фальсифікацію доказів у справі і перешкоджання роботі адвокатів. Правозахисники заявляють, що Євген Панов, як і інші українці, що стали фігурантами справ про "диверсантів", є жертвами політичного переслідування.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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