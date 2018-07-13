"Українського диверсанта" Панова в окупованому Криму засудили до 8 років колонії
Суд в окупованому Росією Криму присудив фігуранту так званої "справи українських диверсантів" Євгену Панову 8 років колонії строгого режиму.
Відповідне рішення у п'ятницю, 13 липня, озвучив підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму, пишуть "Крим Реалії".
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Джерело: 24 Канал
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