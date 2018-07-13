"Украинского диверсанта" Панова в оккупированном Крыму приговорили к 8 годам колонии
Суд в оккупированном Россией Крыму присудил фигуранту так называемого "дела украинских диверсантов" Евгению Панову 8 лет колонии строгого режима.
Соответствующее решение в пятницу, 13 июля, озвучил подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, пишут "Крым Реалии".
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Источник: 24 Канал
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