Пленнику Кремля Панову поменяют место заключения

Стало известно, что незаконно осужденного крымским "судом" к 8 годам строгого режима Евгения Панова вывезут из Тюмени в колонию в Омске. Получить информацию о месте пребывания украинского политзаключенного не удавалось уже больше месяца.

Об этом написал брат незаконно заключенного Игорь Котелянец на своей странице в Facebook.

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Нашли Евгения Панова в Тюмени. Женю доставили туда не меньше, чем две недели назад. Министерство иностранных дел Украины, наши консулы, получили подтверждение от россиян, что Женю везут в колонию Омска (конечный пункт этапа),

– сообщает брат Панова.

Игорь Котелянец также отметил, что в Тюмени Евгения посетили российский уполномоченный по правам человека в Тюменской области и член тюменской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Член ОНК рассказал, что политзаключенный Панов является сильно уставшим. Из бытовых вещей у Евгения ничего не осталось, даже сигареты закончились. Однако он находится в хорошем настроении и уверен, что длинный этап тюрьмами России его не сломал.

Напомним, что 10 августа 2018 года ФСБ обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Одним из фигурантов дела назвали 39-летнего Евгения Панова, который ранее служил в 37-м батальоне ВСУ. Впоследствии оккупанты приговорили его к 2 месяцам заключения.

В июле 2018 года суд в Крыму приговорил Панова к восьми годам лишения свободы. Защита украинца обжаловала приговор суда.

В октябре 2018 года стало известно, что Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву.

Евгений Панов неоднократно заявлял о пытках, психологическом давлении на него, а также о фальсификации доказательств в деле и препятствовании работе адвокатов. Правозащитники заявляют, что Евгений Панов, как и другие украинцы, стали фигурантами дел о "диверсантов", являются жертвами политического преследования.