19:42
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Пленнику Кремля Панову поменяют место заключения

      16 Читати новину українською
      Украинского политзаключенного Евгения Панова вывезут в колонию в Омске
      Украинского политзаключенного Евгения Панова вывезут в колонию в Омске / Фото с поста в Facebook Игоря Котелянца

      Стало известно, что незаконно осужденного крымским "судом" к 8 годам строгого режима Евгения Панова вывезут из Тюмени в колонию в Омске. Получить информацию о месте пребывания украинского политзаключенного не удавалось уже больше месяца.

      Об этом написал брат незаконно заключенного Игорь Котелянец на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Украина требует, чтобы Россия передала раненых моряков другой стране

      Нашли Евгения Панова в Тюмени. Женю доставили туда не меньше, чем две недели назад. Министерство иностранных дел Украины, наши консулы, получили подтверждение от россиян, что Женю везут в колонию Омска (конечный пункт этапа),
      – сообщает брат Панова.

      Игорь Котелянец также отметил, что в Тюмени Евгения посетили российский уполномоченный по правам человека в Тюменской области и член тюменской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

      Член ОНК рассказал, что политзаключенный Панов является сильно уставшим. Из бытовых вещей у Евгения ничего не осталось, даже сигареты закончились. Однако он находится в хорошем настроении и уверен, что длинный этап тюрьмами России его не сломал.

      Напомним, что 10 августа 2018 года ФСБ обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Одним из фигурантов дела назвали 39-летнего Евгения Панова, который ранее служил в 37-м батальоне ВСУ. Впоследствии оккупанты приговорили его к 2 месяцам заключения.

      В июле 2018 года суд в Крыму приговорил Панова к восьми годам лишения свободы. Защита украинца обжаловала приговор суда.

      В октябре 2018 года стало известно, что Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву.

      Евгений Панов неоднократно заявлял о пытках, психологическом давлении на него, а также о фальсификации доказательств в деле и препятствовании работе адвокатов. Правозащитники заявляют, что Евгений Панов, как и другие украинцы, стали фигурантами дел о "диверсантов", являются жертвами политического преследования.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 16
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 54
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4311
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сегодня , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 624
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сегодня , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 1154
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины
       15 августа 2018 , 00:30
      Манчестер Юнайтед впервые со времен Фергюсона забил 5 мячей в матче АПЛ
       22 декабря 2018 , 22:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук