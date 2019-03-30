У РФ заявили, що Гриб припинив голодування: реакція батька політв'язня

Батько українського політв'язня Павла Гриба не може підтвердити інформацію, що його син припинив голодування.

В ефірі Еспресо.TV батько полоненого Ігор Гриб сказав, що останній раз мати відвідувала Павла у понеділок, 25 березня. Тоді жінка передала йому лише дві пляшки води.

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За його словами, з понеділка ні вони, ні консули не мають зв'язку із сином.

Ні підтвердити, ні заперечити ту інформацію, яка розповсюджена у російських ЗМІ, я не можу,

– розповів Ігор Гриб.

Батько політв'язня додав, що звернувся до Міністерства закордонних справ, аби вони направили українських консулів відвідати Павла.

Що відомо про ув'язнення Павла Гриба?У серпні 2017 року українець Павло Гриб поїхав до Білорусі на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. Вони познайомились у соцмережі "Вконтакте". Однак, у місті Гомелі хлопець зник.



Через два тижні стало відомо, що Гриба незаконно викрали та вивезли до Росії. Там його звинуватили в підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.



22 березня 2019 року український політв'язень отримав від суду Росії 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.



30 березня у російських ЗМІ з'явилось повідомлення, що українець припинив голодування. За їхньою інформацією, Гриб прийняв таке рішення після того, як керівництво СІЗО №4 провело з ним роз’яснювальну бесіду про можливе погіршення здоров'я.

Що відомо про хворобу політв'язня?Портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки та підшлункової залози проходить у печінку). Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.