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      Павлу Грибу потрібна термінова операція, інакше буде смерть, – батько політв’язня

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      Павло Гриб страждає на смертельно-небезпечну, невиліковну хворобу з дитинства
      Павло Гриб страждає на смертельно-небезпечну, невиліковну хворобу з дитинства / Кадр з відео

      Бранцю Кремля Павлу Грибу, якого у Росії 22 березня засудили до 6 років в’язниці, необхідне термінове хірургічне втручання – операція у спеціалізованій клініці, інакше він помре.

      Про це повідомив батько політв’язня Ігор Гриб в інтерв’ю: "Невиліковно хворий, він помре за ґратами, – батько засудженого бранця Кремля Павла Гриба".

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      "У нього синдром портальної гіпертензії – смертельно-небезпечна і невиліковна хвороба з дитинства. Медикаментозне лікування не підходить. Він приймав лише підтримувальні ліки. Зараз стан Павла справді критичний. Ми маємо результати аналізів, зроблені російськими медиками. Павлу необхідне термінове хірургічне втручання – операція в спеціалізованій клініці, інакше буде смерть", – сказав Ігор Гриб.

      Він пояснив, що ця операція не вилікувала б Павла, але дала б можливість жити хлопцеві далі за умови медикаментозного підтримання, суворої дієти і нормальних умов життя, а не за ґратами в тюрмі.

      За словами батька бранця Кремля, Росія знає про всю небезпеку хвороби його сина. Проте донині від Росії немає жодної реакції. Він також додав, що Павлу, який оголосив голодування на знак протесту проти звірського вироку, смертельно небезпечно відмовлятися від їжі.

      Його лікар Василь Притула благав, що треба донести до Павла, щоб той у жодному разі не голодував! Бо якщо не їстиме, смерть настане значно швидше, аніж якби він і далі лишався за ґратами. Проте він і так, якщо буде за ґратами, помре там, бо йому не надається адекватна спеціалізована медична допомога,
      – зазначив батько політв’язня.

      Наостанок, матір Гриба прохатиме його припинити вбивче голодування, якщо ФСБ дозволить побачення з сином.

      Що відомо про Павла Гриба і в чому його звинуватили в Росії? Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.

      У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.

      Що відомо про хворобу Павла Гриба? Портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку). Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

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      Теги: Новини України Павло Гриб Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Новини Росії Публікації
      Джерело: 24 канал
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