ЗМІ поспілкувалися з дівчиною, через яку Гриб потрапив у полон Кремля: вона не стримувала емоцій

18-річна росіянка Тетяна Єршова у 2017 році зізнавалася, що справді це вона запросила Павла Гриба до Білорусі, а змусили її так зробити співробітники ФСБ Росії. Сьогодні ж дівчина про вирок українцеві знає та перебуває у дуже нервовому та емоційному стані.

Говорячи про вирок суду, дівчина розплакалася, передає ТСН.

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"Я не можу, вибачте, будь ласка, я не можу стримуватися, і я не хочу ще раз до психлікарні! Якщо б я могла зараз повернути час назад, я б не погоджувалася на цю поїздку. Передайте йому, щоб він там тримався", – зазначила вона.

Як прокоментувала Тетяна Єршова вирок Павлові Грибу: дивіться відео

У серпні 2017 року російські спецслужби затримали Павла Гриба у білоруському Гомелі. Туди він приїхав, аби зустрітися саме з Єршовою. Начебто завдяки їй силовики змогли вийти та опісля викрасти українця. Крім того, Грибу закидають підбурювання Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

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22 березня 2019 року російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточне рішення щодо українського політв'язня. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі, проте вирок поки не набув чинності, тому сторона українця має право оскаржити його протягом 10 днів. Одразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування.