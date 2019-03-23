18-летняя россиянка Татьяна Ершова в 2017 году признавалась, что действительно это она пригласила Павла Гриба в Беларусь, а заставили ее так сделать сотрудники ФСБ России. Сегодня же девушка о приговоре украинца знает и находится в очень нервном и эмоциональном состоянии.

Говоря о приговоре суда, девушка расплакалась, передает ТСН.

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"Я не могу, извините, пожалуйста, я не могу сдерживаться, и я не хочу еще раз в психушку! Если бы я могла сейчас вернуть время назад, я бы не соглашалась на эту поездку. Передайте ему, чтобы он там держался", – отметила она.

Как прокомментировала Татьяна Ершова приговор Павлу Грибу: смотрите видео

В августе 2017года р оссийские спецслужбы задержали Павла Гриба в белорусском Гомеле. Туда он приехал, чтобы встретиться именно с Ершовой. Вроде бы благодаря ей силовики смогли выйти и после похитить украинца. Кроме того, Гриба обвиняют в подстрекательстве Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

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