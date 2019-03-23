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      СМИ пообщались с девушкой, из-за которой Гриб попал в плен Кремля: она не сдерживала эмоций

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      Татьяна Ершова
      Татьяна Ершова / Соцсети

      18-летняя россиянка Татьяна Ершова в 2017 году признавалась, что действительно это она пригласила Павла Гриба в Беларусь, а заставили ее так сделать сотрудники ФСБ России. Сегодня же девушка о приговоре украинца знает и находится в очень нервном и эмоциональном состоянии.

      Говоря о приговоре суда, девушка расплакалась, передает ТСН.

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      "Я не могу, извините, пожалуйста, я не могу сдерживаться, и я не хочу еще раз в психушку! Если бы я могла сейчас вернуть время назад, я бы не соглашалась на эту поездку. Передайте ему, чтобы он там держался", отметила она.

      Как прокомментировала Татьяна Ершова приговор Павлу Грибу: смотрите видео

       

      В августе 2017года российские спецслужбы задержали Павла Гриба в белорусском Гомеле. Туда он приехал, чтобы встретиться именно с Ершовой. Вроде бы благодаря ей силовики смогли выйти и после похитить украинца. Кроме того, Гриба обвиняют в подстрекательстве Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Читайте также: Последнее слово пленника Кремля Павла Гриба на судебных дебатах: ФСБ – бандиты и убийцы

      22 марта 2019 года российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательное решение относительно украинского политзаключенного. Парня приговорили к шести годам лишения свободы, однако приговор пока не вступил в силу, поэтому сторона украинца имеет право обжаловать его в течение 10 дней. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку.

      как в Украине реагировали на приговор Павлу грибу:
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Украинцы в плену РФ Павел Грыб
      Источник: 24 Канал
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