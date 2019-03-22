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      Приговор политзаключенному Грибу: появилась реакция МИД Украины

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      МИД Украины требует немедленно отменить приговор политзаключенному Грибу
      МИД Украины требует немедленно отменить приговор политзаключенному Грибу / hromadske.ua

      Российский суд вынес окончательный приговор политзаключенному Павлу Грибу, его приговорили к 6 годам лишения свободы. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения.

      В МИД требуют немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину.

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      В министерстве заявили, что Россия грубо нарушила нормы международного права, начиная от похищения Павла. РФ не предоставляла информацию о его содержании и в конце концов вынесла "неправомерный приговор".

      Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека – в частности право на справедливый суд и право на жизнь,
      отметили в МИД.

      Министерство также призвало международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы она прекратила нарушать права человека и освободила Павла.

      Кроме того, на приговор для политзаключенного также отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Он написал, что России не известны понятия "милосердие, человечность, достоинство".

      Российское псевдосудочинство осудило тяжелобольного Павла Гриба до 6 лет колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения,
      – добавил Климкин.

      Российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательный приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "склонении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Парня приговорили к шести годам лишения свободы.

      Кто такой Павел Гриб и в чем его обвинили?
      Украинский политзаключенный, которого руссияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь парня похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

      Что известно о состоянии здоровья Павла Гриба?
      Без ежедневного приема лекарств жизнь парня находится под угрозой, ведь он имеет инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях. Сейчас его состояние здоровья – стабильно плохое. У Павла обнаружили начальную стадию цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и осмотр квалифицированных врачей. В противном случае заложнику РФ грозит смерть.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Павел Грыб Новости России Павел Климкин МИД Украины Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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