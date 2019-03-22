Вирок політв'язню Грибу: з'явилася реакція МЗС України

Російський суд виніс остаточний вирок політв'язню Павлу Грибу, його засудили до 6 років позбавлення волі. Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення.

У МЗС вимагають егайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну.

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У міністерстві заявили, що Росія грубо порушила норми міжнародного права, починаючи від викрадення Павла. РФ не надавала інформацію про його утримання і врешті решт винесла "неправомірний вирок".

Вважаємо, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини – зокрема право на справедливий суд та право на життя,

– наголосили у МЗС.

Міністерство також закликало міжнародну спільноту посилити тиск та Росію, аби вона припинила порушувати права людини та звільнила Павла.

Крім того, на вирок для політв'язня також відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він написав, що Росії не відомі поняття "милосердя, людяність, гідність".

Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення,

– додав Клімкін.

Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення #FreeHryb #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 22, 2019

Російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточний вирок щодо українського політв'язня Павла Гриба, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.

Хто такий Павло Гриб та у чому його звинуватили?Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з Єршовою, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.



Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Сам Павло заявив, що не визнає звинувачень і назвав справу сфабрикованою.

Що відомо про стан здоров'я Павла Гриба?Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.