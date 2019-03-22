Шість років в'язниці Павлові Грибу: як відреагував на вирок батько політв’язня

Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок українському політв’язню Павлові Грибу – 6 років в’язниці. На знак протесту 22-річний хлопець одразу оголосив голодування. Захист заявив, що рішення буде оскаржувати, а батько хлопця назвав рішення смертним вироком для бранця Кремля.

За 19 місяців у неволі Гриб схуд і змарнів. Його зовнішній вигляд говорить сам за себе.

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А вирок військового суду взагалі може коштувати українцю життя.

Знаходження за ґратами – це смерть. Йому треба робити термінову операцію, адже на кожне судове засідання викликалась швидка допомога судом. У будь-який момент може відкритися внутрішня кровотеча – і Павло просто стече кров'ю. У нього синдром портальної гіпертензії, ця хвороба дуже рідкісна, вона невиліковна,

– наголосив батько політв’язня Ігор Гриб.

На знак протесту Павло оголосив голодування. Його лікар Василь Притула, який днями бачився з бранцем у суді, б'є на сполох: закликає відмовитися від цього рішення.

"Він помре не від голоду, він помре від ускладнень, які настануть під час його голодування, – виразку слизової оболонки шлунку і стравоходу. В нього просто буде внутрішня кровотеча, яку важко зупинити в лікарні, не те що в тюрмі", – говорить лікар Гриба Василь Притула.



Український політв'язень Павло Гриб

Павла утримують у слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону. Через рідкісну хворобу йому потрібні спеціальні умови утримання і постійна медична допомога, яких він не отримує.

Що відомо про стан здоров'я Павла Гриба?Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.

А уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, схоже, вперше чує про це. "Я з’ясую, чи дійсно йому потрібна необхідна медична допомога в спеціалізованому блоці і якщо так, то я зроблю все можливе для того, щоб йог отуди перевели", – відповіла вона.

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Адвокати Павла заявили, що будуть оскаржувати рішення суду. Тим часом у Європейському Союзі вже відреагували. Вимагають негайного звільнити українця і забезпечити йому належне медичне лікування. Свій протест через неправомірне рішенням російського суду висловили і у вітчизняному МЗС.

Замість термінової операції, яка потрібна Павлу, бо є реальна загроза його життю, він отримав цей ідіотський вирок – 6 років! Я закликаю всіх і буду працювати зі всіма нашими друзями, щоби цей меседж підтримки був першим у всіх контактах з Росією. Ми маємо врятувати Павла,

– наголосив міністр Павло Клімкін.

Як затримали Павла Гриба у Росії? Українець Павло Гриб поїхав до Білорусі у серпні 2017 року. Там він мав зустрітися з росіянкою Тетяною Єршовою, з якою познайомився у соцмережі "Вконтакте". У Гомелі хлопець зник. Лише через два тижні консульство України в Ростові-на-Дону отримало повідомлення від ФСБ: "Гриба помістили в СІЗО Краснодара". Українця незаконно викрали і вивезли до Росії, де звинуватили в підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.