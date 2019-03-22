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      Шесть лет тюрьмы Павлу Грибу: как отреагировал на приговор отец политзаключенного

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      Окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу – 6 лет тюрьмы. В знак протеста 22-летний парень сразу объявил голодовку. Защита заявила, что решение будет оспаривать, а отец парня назвал решение смертным приговором для пленника Кремля.

      За 19 месяцев в неволе Гриб похудел и осунулся. Его внешний вид говорит сам за себя.

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      А приговор военного суда вообще может стоить украинцу жизни.

      Пребывание за решеткой – это смерть. Ему надо делать срочную операцию, ведь на каждое судебное заседание судом вызывалась скорая помощь. В любой момент может открыться внутреннее кровотечение – и Павел просто стечет кровью. У него синдром портальной гипертензии, эта болезнь очень редкая, она неизлечима,
      – отметил отец политзаключенного Игорь Гриб.

      В знак протеста Павел объявил голодовку. Его врач Василий Притула, который на днях виделся с пленником в суде, бьет тревогу: призывает отказаться от этого решения.

      "Он умрет не от голода, он умрет от осложнений, которые наступят во время его голодовки, – язвы слизистой оболочки желудка и пищевода. У него просто будет внутреннее кровотечение, которое трудно остановить в больнице, не то что в тюрьме", – говорит врач Гриба Василий Притула.

      Український політв'язень Павло ГрибУкраинский политзаключенный Павел Гриб

      Павел содержится в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Из-за редкой болезни ему нужны специальные условия содержания и постоянная медицинская помощь, которых он не получает.

      Что известно о состоянии здоровья Павла Гриба?
      Без ежедневного приема лекарств жизнь парня находится под угрозой, ведь он инвалид с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях. Сейчас его состояние здоровья – стабильно плохое. У Павла обнаружили начальную стадию цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и обзор квалифицированных врачей. В противном случае заложнику РФ грозит смерть.

      А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, похоже, впервые слышит об этом. "Я выясню, действительно ли ему нужна необходимая медицинская помощь в специализированном блоке и если да, то я сделаю все возможное для того, чтобы его туда перевели", – ответила она.

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      Адвокаты Павла заявили, что будут обжаловать решение суда. Между тем в Европейском Союзе уже отреагировали. Требуют немедленно освободить украинца и обеспечить ему надлежащее медицинское лечение. Свой протест из-за неправомерного решения российского суда выразили и в отечественном МИД.

      Вместо срочной операции, необходимой Павлу, потому что есть реальная угроза его жизни, он получил этот идиотский приговор – 6 лет! Я призываю всех и буду работать со всеми нашими друзьями, чтобы этот месседж поддержки был первым во всех контактах с Россией. Мы должны спасти Павла,
      – отметил министр Павел Климкин.

      Как задержали Павла Гриба в России?
      Украинец Павел Гриб поехал в Беларусь в августе 2017 года. Там он должен был встретиться с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой познакомился в соцсети "ВКонтакте". В Гомеле парень исчез. Только через две недели консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ: "Гриба поместили в СИЗО Краснодара". Украинца незаконно похитили и вывезли в Россию, где обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Павел Грыб Заложники Судьи Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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